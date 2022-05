Alpinista guanajuatense sufre caída y es hospitalizado en Nepal

El alpinista Yuri Contreras fue hospitalizado luego de sufrir una lesión en la cabeza en la montaña de Makalu del Everest en Nepal.

La cuenta de redes Laura y Yuri, donde comparten su diario deportivo, informaron sobre su estado de salud luego de sufrir la caída durante la bajada de la montaña, la cual conquistaron el 12 de mayo.

“El 12 de Mayo a las 9:44 a.m. Laura González del Castillo junto a un grupo de atletas ( entre los cuales estoy yo) llegó a cumbre de una de las montañas más hermosas y difíciles del mundo ( Makalu), tras una jornada de salida del campo 3 a 7450 metros a las 7 de la noche del día anterior ( 11 de Mayo) y una jornada para llegar a los 8,463 metros de la cumbre de 14 horas de subir por sus mágicas pendientes de hielo y roca para sortear aristas de que solamente los Dioses pueden ver y recorrer”, informaron.

Se detalló que al bajar de la montaña una de las cuerdas se rompió y cayó varios metros. Fue hospitalizado en el Hospital Norvic en Nepal.

“Por una cuerda vieja que se rompió, aquí estoy en una sala hospitalaria comunal del Hospital Norvic (...) Hay que bajar una pared de piedra con unas cuerdas, bajo Laura y después yo, faltando como unos 6 metros para acabar se rompió la cuerda y rodé por la pared y piedras justo dónde estaba Laura, me la llevé de corbata ( pero paró la caída y rodamos juntos)”, informó Yuri.

En su diario deportivo, Yuri Contreras confirmó que se encuentra estable y relató los altos costos de la atención hospitalaria.

“Pero lo más importante es saber para que Dios me dio otra oportunidad de estar vivo, volví a nacer ( debería estar muerto después de ese brutal accidente), ahora necesito saber mi misión en el planeta, ¿seguir subiendo montañas?. No me suena, ¿ayudar a los demás?, creo que por ahí va”, señaló.

En sus redes sociales, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ofreció apoyo a los atletas leoneses.

“Todo nuestro apoyo para Laura y Yuri, esperamos su pronta recuperación, en Guanajuato estamos orgullosos de su gran pasión y talento en el alpinismo. Cuentan con el apoyo del gobierno de Guanajuato”, señaló el mandatario.

