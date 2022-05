Buscan cuerpo de Juan David; madre confesó que su padrastro lo asesinó y se lo llevó

En Irapuato sigue la búsqueda de Juan David, menor de 11 años que fue presuntamente asesinado por su padrastro, un policía activo de ese municipio.

Desde el 14 de mayo se emitió una Alerta Amber por su desaparición y según familiares había huido por la violencia que sufría de parte de su padrastro identificado como Ángel. Su madre Reyna Bonilla confesó ante medios este 24 de mayo, que en realidad el menor fue presuntamente asesinado y su cuerpo fue ocultado por la policía municipal.

“Él lo golpeaba y de ahí me metió al cuarto con los niños para que ellos no vieran nada y me encerró y me dijo que me quedara ahí. Cuando salí, vi cuando lo estaba golpeando con el puño. Lo pasó a una colchoneta y lo puso en una cobija azul con blanco y de fue cuando él se pasó a aluzar allá afuera y me le acerqué a mi niño para ver si todavía estaba con signos vitales y de ahí agarró y lo echó la bolsa y se lo llevó y ya no regresó con mi niño”, dijo la madre en entrevista ante medios de comunicación.

Dijo que la violencia fue incrementando y que su pareja no permitía que el menor recibiera atención médica luego de los golpes que le propinaba.

“Él me decía que si decía algo me iba a ir igual. Hasta le decía al niño que si él no decía la verdad, me iba a golpear a mí”, dijo.

La madre de Juan David aseguró que no había confesado la verdad ante autoridades por las presuntas amenazas de su pareja, pero decidió hacerlo para luego entregarse, lo cual no ocurrió.

La familia del padre biológico de Juan David exigió a las autoridades la detención de la madre de Juan David, de quien no se ha informado su paradero luego de confesar lo que sucedió la noche del 13 de mayo en el Fraccionamiento URBI en Irapuato.

“No es justo que les estemos hablando por teléfono y ellos digan que no la pudieron detener. Por favor, es lo único que les pido por favor”, dijo Juan Agustín, el padre biológico de Juan David.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del niño Juan David Martínez Bonilla de 11 años de edad, Irapuato, Gto.

Sobre el policía municipal acusado del presunto asesinato del menor, la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, dijo que esta detenido y bajo investigación.

“Tenemos también en este momento al Policía que también fue señalado como padrastro de un jovencito que lo estuvo maltratando y también estamos tomando cartas en el asunto”

Luego de la confesión de la madre de Juan David, vecinos del Fraccionamiento URBI de Irapuato y colectivos de búsqueda salieron a realizar trabajo en campo para intentar dar con el paradero del menor, sin que hasta el momento se tenga éxito.

Este miércoles en Irapuato, ciudadanos marcharon para exigir justicia y pedir la detención de la madre de Juan David.

¿Donde está Juan David? 🕊



Familiares del niño de 11 años asesinado a golpes por su padrastro Miguel Ángel, policía municipal de #Irapuato, se manifestaron a las afueras de la fiscalía regional



Exigen justifica y que el padrastro informe el paradero de su cuerpo 📢 pic.twitter.com/mxUovmcaif — Wendoline Adame (@adame_wendoline) May 25, 2022

