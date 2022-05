Exigen aparición de Mario Alexander Risso; lleva 10 días desaparecido

La mañana de este miércoles familiares y ciudadanos marcharon para exigir la aparición de Mario Alexander Risso, que desapareció desde el 16 de mayo.

Vestidos de blanco y con globos azules y blancos, marcharon desde el Arco de la Calzada hasta la Presidencia de León para exigir a las autoridades avances en los trabajos para dar con el paradero del joven.

“Traía bermuda y camisa azul, mochila gris y se traslada en moto Italika 150. La última vez que se le vio fue el 16 de mayo a las 9 de la noche en la colonia las Trojes”, dijeron familiares.

Señalaron que la Fiscalía de Guanajuato no ha dado mayores avances para localizar al menor.

En redes sociales también se han compartido fotografías y datos de Mario Alexander Risso que pudieran ayudar a dar con su paradero.

“El no salió a tomar, ni de fiesta tampoco de madrugada. El es un buen muchacho, no es problemático ni callejero, con su único sueño en la vida ser futbolista, que venía de regreso a su casa a comerse el platillo favorito que su mami le preparo, pero Alex ya no regresó”, es uno de los mensajes que se ha compartido.

