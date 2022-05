Plantación de agave para tequila invade áreas arqueológicas y naturales protegidas de Guanajuato

Plantaciones desmedidas de agave en Guanajuato han invadido la zona arqueológica de Plazuelas en el municipio de Pénjamo, reveló el alcalde Omar Gregorio Mendoza Flores.

Señaló que suman al menos 5 hectáreas dentro de la zona arqueológica las que ya están plantadas con agave. Por lo anterior dijo que se trabaja en un Plan de Ordenamiento Territorial y Urbano para evitar que las plantaciones avancen.

“Las invasiones que se dan a la zona de contención de la zona arqueológica de Plazuelas porque precisamente el agave está empezando a invadir el polígono general y tuvimos reunión con la delegada del INAH en Guanajuato y revisamos esta parte. El agave no solo está impactando la parte natural en las áreas naturales protegidas, sino en algunos otros temas como las áreas arqueológicas y que ya lo estamos contemplando para a partir de este instrumento rector nosotros con las facultades legales que tiene el municipio iniciar a limitar esa parte de que no se pueden llevar a cabo plantaciones de agave en un lugar que no tiene el uso de suelo correspondiente”, informó el alcalde.

Omar Gregorio Mendoza Flores dijo que también hay invasión en las áreas naturales protegidas y aunque no se trata de un hecho ilegal, dado de que las tierras tiene uso de suelo de cultivo, sí se está generando un daño ambiental por lo que se tienen que regular nuevas plantaciones.

“Alrededor de 23 mil, ahorita somos el municipio que tiene mayor plantación de agave en todo el territorio nacional. Anteriormente era Romita dentro de la denominación de origen y obviamente Arandas en Jalisco, pero ahorita nosotros según los datos que tenemos prácticamente estamos por encima de todos los municipios”, dijo el alcalde de Pénjamo.

Otra de las medidas que dijo, se busca implementar, es la rotación de cultivos con la finalidad de que la tierra no sufra un desgaste al solo tener un cultivo.

“El problema son los nutrientes de la tierra que de apoco va desgastando los componentes de la propia tierra y es parte de lo que nosotros estamos tratando de promover (...) que exista una rotación de cultivos y gente del medio nos decía: nosotros sacamos una cosecha de entre 3.5 a siete años lo que dura el agave y nos vamos al maíz en la siguiente y luego otra vez regresamos y nos ha dado resultados para no desgastar tanto el terreno”, explicó.

Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) la plantación de agave en el estado ha crecido en un 1900% desde el 2014 al 2022, provocando tala inmoderada de árboles en siete municipios con denominación de origen para la producción de tequila.

Adentrémonos en la majestuosidad del pasado en la Zona Arqueológica de #Plazuelas en #Pénjamo 😱 #YTúQuéVasAHacer pic.twitter.com/CH6A9EyaGk — Guanajuato México (@guanajuato) May 4, 2021

