Damián Zepeda buscará ser candidato del PAN a la presidencia en 2024

El senador del PAN Damián Zepeda estuvo en Guanajuato, donde informó que buscará ser candidato de su partido a la presidencia de México en 2024.

El panista detalló que esperará los tiempos para iniciar la contienda interna por la candidatura, de la que dijo, no se gana “en un escritorio o en Twitter”.

“En concreto sí, cuando llegue el momento y abran la convocatoria yo me voy a registrar para buscar ser el candidato del PAN a la presidencia de la República en el 2024, para ser concreto, cuando llegue el momento sí”, declaró Damián Zepeda.

El senador fue cuestionado sobre los perfiles en Guanajuato que buscan la candidatura, como Juan Carlos Romero Hicks. Damián Zepeda dijo que además de él, hay otros perfiles que podrían hacer un buen papel de llegar a la presidencia.

“Veo al menos 3 personas de Guanajuato que claramente podrían encabezar la presidencia de la República con excelentes resultados, es mi opinión personal. El gobernador actual, que sé que ha dicho que está enfocado en lo suyo, pero creo que muchos lo vemos como una figura nacional muy positiva. El exgobernador Miguel Márquez y también Juan Carlos Romero Hicks y los que quieran apuntarse. Yo en lo personal sí tengo interés porque estoy muy inconforme como veo que va mi país”, dijo el panista.

El legislador consideró como “un fracaso” al actual gobierno federal y dijo que dentro de los partidos de oposición se tiene que replantear su estrategia, pues sus perfiles no están dentro de la discusión para el 2024.

“La oposición tiene que sacudirse, al día de hoy me parece que Morena tiene el monopolio de la sucesión presidencial, es mi opinión personal. Que si Sheinbaum, que si Ebrard, que si el tapado es Adán Augusto o no, que si van a dejar a Monreal o no y la oposición, pues ni que estuviéramos mancos. Tenemos extraordinarios perfiles, hombres y mujeres que creo que deben de mostrarse a nivel nacional”, dijo el senador del PAN.

