Abandonaron 80 mil alumnos sus estudios en Guanajuato; acuerdan estrategias conjuntas para regresarlos a las aulas

Para recuperar los 80 mil alumnos que abandonaron la escuela en Guanajuato y revertir el rezago educativo, autoridades del gobierno estatal, municipios y educativas firmaron el “Pacto Social por la Educación”.

En Silao se reunieron alcaldes, representantes de organismos y del gobierno estatal para explicar el problema educativo que dejó la pandemia y donde se destacó que en Guanajuato se tiene detectado que los alumnos tienen un año y medio de rezago en los aprendizajes esperados.

“Un año y medio de pérdida de aprendizaje. Hemos tenido cerca de 80 mil personas que se han ido del sistema educativo en todos los niveles. De manera acentuada en media superior y últimamente en algunos de básica porque los papás suponen que pueden seguir virtuales, cosa que ya no es cierta”, Jorge Hernández, secretario de Educación de Guanajuato.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señaló que de forma conjunta se tiene que buscar que los 80 mil alumnos regresen a la escuela. Explicó que para la generación de las estrategias se cuenta con un diagnóstico Recopilación de Información para la Mejora de los Aprendizajes, donde se tienen identificadas las carencias y necesidades académicas y sociales de los alumnos.

“Hoy sabemos el nivel de nuestros estudiantes en tres aspectos básicos: el académico, el socioemocional y finalmente el contexto familiar. Lo que no se mide no se puede mejorar por eso es fundamental tener este diagnóstico (...) Sabemos que hay dos frentes que tenemos que atender, el más inmediato de ellos es que los alumnos que abandonaron tienen que volver sí o sí, no los podemos dejar por perdidos porque sería un error garrafal de los guanajuatenses”, dijo el gobernador.

Norbert Schady, jefe de desarrollo humano del Banco Mundial, dijo que en Guanajuato se tienen detectadas áreas de oportunidad para la mejora de la educación.

“Guanajuato en términos de educación tiene tres grandes retos. Hay lugares donde la cobertura de educación es baja, por ejemplo el preescolar (...) Segundo, hay tasas de abandono importantes en particular niños de 14 a 16 años y tercero hay deficiente calidad, en general no solo en Guanajuato, de la enseñanza educativa”, Norbert Schady.

