Bares y cantinas reportan escasez de cerveza; no hay disponibilidad en grandes volúmenes

Establecimientos de venta de alcohol y restaurantes en Guanajuato reportan escasez de cerveza y adelantan posibles aumentos de precio.

El presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de Guanajuato, Javier Quiroga, señaló que sus agremiados le han reportado esta situación que se ha agravado en las últimas semanas.

El representante de este gremio señaló que entre las causas está la falta de materia prima como el grano y la poca producción de vidrio.

“Ya tenemos desabasto desde hace algún tiempo y no se ha acabado de regularizar. Cuando me refiero con esto, me refiero a que debemos tener el servicio de las distribuidoras, de ambas cerveceras, de acuerdo al producto que uno vende, sin embargo no ha sido así y esto nos obliga a andar buscando el producto donde lo encontremos y esto nos puede llevar también a tener un precio mayor”, dijo el presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de Guanajuato.

Comerciantes confirmaron que se trata de un problema que se ha acentuado y aunque no se han quedado sin producto, si han tenido que gastar más en la compra en otros negocios y en su traslado.

Explicaron que la venta de cerveza representa en algunos casos entre el 40% y el 80% del total de la venta de bebidas.

“Hemos estado batallando esta semana con el tema de la cerveza. No nos han traído los pedidos completos o a veces falta algún tipo de marca (…) la venta de cerveza sobre todas las bebidas pues es yo creo que un 40 o 45%”, dijo Leonardo Villanueva, trabajador de un restaurante en León.

Ante la falta de disponibilidad de la bebida para la compra en grandes volúmenes, señalaron que prevén un aumento en su precio.

“Estamos enterados de esta situación que está pasando la industria cervecera en esta parte donde se está aparentemente un desabasto a nivel industrial, pero fíjate que lejos de verlo como una amenaza lo estamos viendo como una área de oportunidad (...) pensamos que en ese desabasto a nivel industrial, el consumidor pueda voltear al sector artesanal de una forma positiva, pero si tenemos las mismas carencias en el desabasto de botella y también hemos visto la oportunidad de otras alternativas, la lata, el envase pet, que nos puede brindar una oportunidad para no perder venas”, dijo el presidente de la Asociación de Productores de Cerveza Artesanal de Guanajuato (Aproceg), Miguel Ángel Hernández Roque.

A nivel nacional, según datos de la la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta, en 2021, la producción de cerveza fue de 134.7 millones de hectolitros, un 13.5% más que en el año 2020

Además, México es el cuarto país productor y el primer exportador de cerveza en el mundo y genera más de 700 mil empleos a lo largo de la cadena productiva.

