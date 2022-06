Vigilancia en escuelas pide gobernador a alcaldes de Guanajuato tras ataque a estudiantes

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, hizo un llamado a reforzar la seguridad en las escuelas luego del ataque afuera de una escuela en la comunidad de Barrón de Salamanca que dejó cinco estudiantes muertos y una mujer de la tercera edad.

El mandatario reconoció que es un tema que se ha tocado en las mesas de seguridad con autoridades federales.

“Sin duda tiene que ser una prioridad, es un tema que se ha tocado en la mesa con el Ejército, con la Guardia y policías municipales. En el caso de Salamanca, cuando entré no tenía policía ni tránsito, renunciaron todos después de un lamentable suceso (...) Es importante reforzar en las universidades, en las escuelas porque están los grupos más vulnerables”, declaró el gobernador.

Rodríguez Vallejo dijo que debe existir trabajo conjunto para realizar rondines en las escuelas, sobre todo en horarios de salidas y entradas, pues dijo, la comunidad estudiantil es un grupo vulnerable.

“Evidentemente quienes están dedicando su vida al estudio tienen un sentido de urgencia de atender este tema, por eso el llamado a los municipios a que nos ayuden a reforzar las escuelas es importante (…) que nos coordinemos junto con el Ejército, la Guardia y la Policía Estatal y que ayudemos (…) sobre todo tener (patrullajes) en los horarios que están identificados de entrada y salida, estar en esas zonas”, dijo el gobernador.

El gobernador de estado también habló sobre el posicionamiento que hizo al gobierno municipal de Villagrán para que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado tomen el control de la seguridad municipal. Señaló que hasta ahora no ha habido solicitud del Ayuntamiento.

“Quien decide es el Ayuntamiento no puede ser el alcalde el que decida. Tiene que ser Ayuntamiento en el pleno, tiene que ser una sesión de Ayuntamiento totalmente legal oficial, ordinaria y puede ser alguna extraordinaria también, pero tiene que ser una sesión donde el Ayuntamiento solicita al Estado. No he recibido ningún comentario del Ayuntamiento (…) yo ya hice público el llamado a que el Ayuntamiento tome una decisión y si ellos deciden podemos tomar la corporación, las Fuerzas del Estado como lo hicimos en Juventino Rosas y Manuel Doblado, pero esa es una solicitud del Ayuntamiento, eso quiero que quede claro”, dijo Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El llamado del gobernador al gobierno de Villagrán se da luego de que el pasado lunes fuera asesinado el hijo del alcalde Juan Lara junto a su esposa.

