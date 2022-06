AMLO promueve sus “corcholatas” de forma ilegal; acusa Marko Cortés del PAN

El dirigente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de promover de forma ilegal a su “corcholatas” con miras al 2024.

El panista dijo en Guanajuato, que el presidente López Obrador busca ocultar sus resultados al intentar que la discusión pública sean las campañas políticas.

“¿Qué es lo que busca el presidente? Que no se hable de esto, al contrario, de manera absolutamente ilegal, anticipada, estar promoviendo como él dice, porque él dice a sus “corcholatas” aunque éstos violenten completamente la ley con actos anticipados de campaña y por ello es que no podemos caer en ese juego y nosotros no nos prestaremos para ello”, acusó el dirigente nacional del PAN.

En su visita al estado de Guanajuato y donde llegó 4 horas retrasado, destacó que los problemas del país se están incrementando, y donde dijo, hay más pobreza y menos oportunidades laborales.

“Estamos enfrentando la peor inflación de los últimos 21 años en nuestro país, cada vez el dinero le alcanza a la gente para menos, el apoyo para los adultos mayores ya no les alcanza ni siquiera para las medicinas, porque como no tienen Seguro Popular, pues tienen comprar sus medicinas con ese mismo recurso que se les da”, describió.

Presidente @lopezobrador_, nuestro trabajo es defender a México y a la Constitución frente a las constantes violaciones que ustedes hacen y las crisis que han provocado.



Nosotros sí tenemos iniciativas para que el país salga adelante, lo reto a que su partido las apruebe. pic.twitter.com/lOUwUMdF29 — Marko Cortés (@MarkoCortes) June 15, 2022

En otro tono, el líder panista destacó el desarrollo económico de Guanajuato, del que dijo, se ha conseguido al estar gobernado por personas emanadas del PAN.

Ante ello, afirmó Cortés Mendoza, lo que debemos de hacer es hablar de los contrastes, por ejemplo, de Guanajuato, que es un claro ejemplo de cómo generar certidumbre, inversión de largo plazo y generar un México productivo.

“Además de Japón, también Estados Unidos, España, Alemania y Reino Unido, están apostando en Guanajuato y esto es importantísimo decirlo, porque está generando más inversiones que generan empleo y cuando hay oferta laboral hay mejor salario para la gente y esa es nuestra estrategia, contrastar nuestro buen gobierno”, declaró Marko Cortés.

5 horas de retraso para que un vuelo pueda despegar del #AICM, 2 horas ya abordados esperando que llegara la turbosina. Definitivamente, el gobierno de @lopezobrador_ en todos los temas va de mal en peor, más violencia e inseguridad, más pobreza y menos empleos. — Marko Cortés (@MarkoCortes) June 15, 2022

