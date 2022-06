Estos factores aceleran el riesgo de daño renal; más de mil 700 esperan el trasplante de este órgano

El doctor Rodrigo López Falcony, director del Centro Estatal de Trasplantes de la Secretaría de Salud, señaló que en Guanajuato hay al menos mil 700 personas en la espera de un órgano, la mayoría esperan un riñón.

El médico señaló que son más de mil 500 en esta condición, mientras que el resto esperan el trasplante de una córnea.

“La lista de espera es de mil 700 personas, de ellos la mayoría están esperando riñón. Están esperando un total de mil 550 riñones y 150 personas están esperando córnea. Al día de hoy llevamos ya realizados 135 trasplantes de los cuales 70 son de riñón y el resto son de córneas”, dijo el doctor Rodrigo López Falcony.

El especialista señaló que hay factores que provocan la insuficiencia renal, aunque hay otros que son problemas que se tienen desde el nacimiento.

“Estamos pagando los dispendios de décadas anteriores, obviamente la mala alimentación, el uso de sustancias, la obesidad, la diabetes; que son muy prevalentes y que hay un grupo de personas que no tienen la culpa los niños y los jóvenes que nacieron con alguna malformación que su riñones no se desarrollaron bien o que tuvieron alguna enfermedad no generada por ellos, pues también están en está lista de espera pero ya está reconocida la insuficiencia renal como una enfermedad catastrófica”, explico.

López Falcony detalló que con la pandemia del Covid, hubo un aumento del 20% en pacientes con insuficiencia renal, pues se ha detectado que dicha enfermedad provoca daño en el riñón. Dijo que en el estado hay 7 mil personas con insuficiencia y de ellos mil reciben diálisis.

Sobre los trasplantes en Guanajuato, señaló que solo en 2022 suman 20 personas que han donado sus órganos.

“En 2019 fue uno de nuestros mejores años donde logramos 400 trasplantes y ahorita vamos bien, ya llevamos 20 donadores de órganos en lo que va del año y el año pasado tuvimos 34 entonces esperamos rebasar esa cifra de donadores de trasplante”, señaló.

