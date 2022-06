Despiertan sin saber si van a comer; hay medio millón de personas en León en esta condición

En el municipio de León hay 515 mil 767 personas con carencia en el acceso a la alimentación, lo que representa el 29% del millón 780 mil 345 de personas que habitan en este municipio.

Por dichas carencias el gobierno municipal de León presentó la estrategia León Sin Hambre, qué es un programa de asistencia alimentaria e integral para las personas en situación vulnerable. Con dicha estrategia se buscará potencializar la entrega de paquetes alimentarios a través de 7 comedores comunitarios y un octavo que se encuentra en marcha para comenzar a operar así como con el apoyo de 30 organizaciones civiles.

“Este modelo de apadrinaje nos permitiría generar este efecto multiplicador, nosotros como DIF tenemos 7 comedores que vamos a modernizar, vamos a actualizar; nos queda una pendiente tendríamos una red de ocho directamente, pero queremos trabajar con todas las demás 30 instituciones, escuelas para que puedan ayudar a multiplicar esta red”, dijo el presidente del Consejo del DIF municipal de León, Eduardo Ramírez.

El DIF municipal de León informó que invertirá un millón 500 mil pesos para entregar 2 mil 300 paquetes alimentarios para lo que resta del 2022. Mientras que el gobierno municipal invertirá 3 millones 569 mil 234 pesos para entregar 5939 paquetes alimentarios.

El presidente del Consejo del DIF municipal de León informó que los 7 comedores comunitarios dan comida a 200 familias de forma semanal y se busca duplicar está cifra.

Destacó que del total de la población, hay un 2% que requiere atención urgente y prioritaria pues son quiénes tienen problemas serios de acceso a la alimentación.

“El hambre es de esas cosas que no puedes pensar en otra cosa, pero además el hambre es de esas cosas que nos hacen vulnerables a todo lo que se nos presenta. Una persona con hambre, ustedes creen que tiene la fortaleza moral de decirle no al crimen organizado, una persona con hambre, ustedes creen que tenga la fortaleza de espíritu para decir yo no me voy a mover en nada que no sea legal”, dijo Eduardo Ramírez.

Por su parte la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, dijo que las necesidades se han incrementado por el crecimiento de la ciudad, señaló que el municipio ha recibido a personas de otros estados y municipios y se les tiene que dar atención al igual que a las familias leonesas.

“León es el municipio más grande de todo el estado, es el tercer municipio más grande de todo el país. Estamos recibiendo mucha gente que viene de otros estados, del sur sobre todo y unos otros que son de más cerca, pero al final de cuentas muchos están llegando con necesidades básicas de empleo, de educación, de alimentación y aunque no nacieron aquí no los podemos dejar solos tenemos que buscar como tenderles la mano porque cada uno de ellos son seres humanos, son personas”, dijo Alejandra Gutiérrez.

