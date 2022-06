“Nos mandan a la guerra sin armas”; policías en Irapuato exigen mejores condiciones de trabajo

Policías municipales de Irapuato se manifestaron la mañana de este miércoles frente a presidencia municipal por malas condiciones de trabajo, falta de equipamiento e incluso de condiciones dignas de trabajo.

Agentes denunciaron que prestaciones como la del ISSEG les fue retirada; además no se les han dado uniformes por lo que ellos han tenido que comprarlos. Acusaron que las armas son insuficientes pues tienen que rotarlas.

“De lo que se trata aquí es exigirle la señora presidenta que se nos dé un mejor equipamiento, que no nos manden a la calle a trabajar o como dijeran, a la guerra sin armas. Como aquí dicen las cartulinas, ¿Cuántos compañeros van que asesinan en estos días y qué hace la Secretaría?. A mi comandante Reyes el domingo pasado lo asesinan ¿y qué dijo la Secretaría?, ya no estaba en activo y ya se olvidan de él. Yo creo que no es justo, todos hemos estado aquí sirviendo, así tengamos un día, tras meses o 20 años, hemos estado sirviendo a la corporación para que no se nos haga el reconocimiento”, dijo uno de los oficiales.

José tiene 9 años de antigüedad en la corporación y dijo que su intención no es renunciar, sino que haya acciones al interior para tener mejores condiciones de trabajo y dar un mejor servicio a la ciudadanía.

“Si se fijan compañeros traen uniformes que de nuestra bolsa sale el dinero, que no nos retornar es dinero, que nos hacen falta a nosotros los uniformes, están en muy malas condiciones; ya los estamos teniendo que llevar a coser para por lo menos tener algo más presentable para la ciudadanía”, dijo el oficial que hizo un llamado para que no haya represalias en su contra.

La manifestación de los policías municipales Irapuato ocurre un día después del asesinato del comandante Juan Carlos Moreno Ayala, quién tenía 22 años de antigüedad en la corporación y fue asesinado en la avenida Las Ánimas de la colonia 8 de Junio; además el pasado domingo 26 de junio fue asesinado el ex director de Policía, J. Reyes Méndez Jiménez, también en un ataque armado.

“Los que hacemos bien nuestro trabajo, los que cuidamos a la ciudadanía y el pago que tenemos es que nos maten en la calle como perros y que ni siquiera se nos haga un homenaje; a sí murió nuestro comandante Reyes, igual que murió el comandante que mataron ayer y ¿Qué se ha hecho?, no se ha hecho nada. Nos quitaron el 50% del dinero que nos daban por si nos matan te quedas sin el 50%, es una miseria lo que nos están dando”, acusó un oficial.

Elementos de policía pidieron al gobierno municipal que no haya represalias en su contra por la manifestación pues dijeron que están en su derecho de exigir condiciones dignas de trabajo. Por parte del gobierno municipal, fueron atendidos por un hombre que se identificó como coordinador de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Seguridad.

"Nos están matando como perros"



Elementos de la policía municipal de Irapuato exigen apoyo de las autoridades. Dicen sentirse abandonados, las condiciones en las que trabajan son precarias y los ataques en contra de ellos van en aumento.@nmasbajio #irapuato #Guanajuato pic.twitter.com/RYg7CavyKA — Ricardo Preciado (@soyrph) June 29, 2022

Te puede interesar:

Policía de León muere en accidente vial cuando iba a trabajar

Rechazan prohibir corridas de toros en Guanajuato ante discusión en el Congreso

Cinco zonas en Guanajuato son de alto riesgo para buscar a desaparecidos