Mujeres víctimas de acoso y hostigamiento pueden pedir auxilio en 54 espacios seguros como hoteles

El municipio de León es el primero en el estado en contar con un programa de espacios seguros para mujeres en riesgo.

Al programa se sumaron el Poliforum de León, Hotel Real de Minas, Hotel Marriot, Hotel Imperio de Ángeles y Hotel Metria. Desde el 4 de noviembre de 2021 que se implementó el programa, suman 54 espacios seguros para mujeres en la ciudad.

Este jueves la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, presentó la plataforma para que las mujeres que están siendo violentadas ubiquen espacios seguros. La consulta se podrá realizar vía WhatsApp al 477 213 6000 y a través de la página leon.gob.mx.

“Uno de los compromisos que hicimos con las mujeres es velar por ellas, no dejarlas solas y buscar de qué manera mejorar sus condiciones, porque aquí las mujeres levantamos la mano y no dejamos a ninguna atrás (...) Si hoy me siento insegura, entro a la plataforma y me indica qué puntos son los más cercanos, me arroja un mapa y me da rápido el teléfono de 911″, indicó la alcaldesa de León.

🙏🏼 Estamos muy contentas de que sean más los sitios y hoteles los que hoy se suman a la Red de Espacios Seguros #MujerASalvo 🚺; hoy recorrimos algunos de ellos para distinguirlos como parte esencial de esta iniciativa. 🏅 pic.twitter.com/Z4powtpPS3 — Alejandra Gutiérrez (@AleGutierrez_mx) July 7, 2022

Hasta ahora con estos espacios se ha dado atención a 763 mujeres que han estado en situación de riesgo.

Además, el personal de los espacios seguros son capacitados por dependencias estatales de atención a la mujer, agrupaciones empresariales de mujeres, así como centros médicos para garantizar la atención a posibles situaciones de riesgo.

La directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) Anabel Pulido, señaló que la estrategia busca garantizar la seguridad de la mujer, erradicar y sancionar la violencia, acoso y hostigamiento sexual.

“Estamos haciendo el llamado, y diciendo que aquí hay un lugar donde te vamos a resguardar, en donde vamos a estar contigo y vamos a atender esa necesidad que tú tienes, donde 763 mujeres han acudido a ese llamado”, declaró la funcionaria estatal.

