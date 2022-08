“Son seres sintientes”; se lanzan en León con multas de miles contra maltratadores de animales.

Los operativos contra personas que maltratan animales en León se intensificarán y se le aplicarán multas que en algunos casos superan los miles de pesos.

Esta semana se aplicó una multa económica de 21 mil 168 pesos al responsable de las 12 mascotas que sufrían maltrato animal, en la colonia Las Trojes. Esta sanción representa la más alta que se haya emitido, hasta este momento.

Te puede interesar: Viaja, diviértete, conoce y ahorra en el TAX FREE WEEKEND en Laredo Texas

El pasado 01 de julio se aplicó la primera sanción de este tipo en la colonia Rivera de la Presa, luego de que tres perros se encontraran en mal estado de salud y abandonados en un terreno baldío con protecciones, deshabitado, sin alimento y sin resguardo de las inclemencias del tiempo.

“Si no se manda la señal va a seguir pasando, en algunos casos hemos quitado, en una ocasión vamos por uno, pasan los meses y luego nos vuelven a reportar en el mismo domicilio y vamos por otro y no solo resguardar el animalito sino que también sepan que hay una sanción (...) Anteriormente no teníamos el personal necesario para estar haciendo este tipo de trabajo, porque necesitamos abogados, verificadores que lleven el proceso legal (...) Pero con los que ya están de forma constante, que hay un maltrato evidente, que pone en riesgo la vida de los animales, pues vamos a estar sancionado”, dijo la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez.

La alcaldesa indicó que tienen más procesos abiertos contra maltratadores y una vez que se termine el proceso legal se emitirán las multas. Explicó que una vez que los animales maltratados son resguardados, se busca que sean adoptados.

“Lo que tratamos de hacer es darlos en adopción, por ello el llamado a que seamos dueños responsables, una tenencia responsable; porque de nada te sirve una mascota si no la tienes bien atendida, pero hay unas personas que la tienen o para que los resguarden su casa, la tiene amarrada afuera al rayo del sol, la tienen sin comida, en los huesos; solamente para que sirva de timbre o de aviso para resguardar su vivienda. El llamado es que son seres sintientes”, dijo la alcaldesa.

Sobre las multas, que en algunos casos superan los 20 mil pesos, Alejandra Gutiérrez dijo que se establecen como créditos fiscales, con lo que los maltratadores pueden realizar los pagos en parcialidades.

“Hay más multas y vienen más multas y también lo que estamos ayudando es que aquellos que se dedican a rescatar los estamos apoyando para ayudarles a que cada vez lo hagan de mejor manera y los tengan en buenas instalaciones (...) Llega el momento en el que se convierte en crédito fiscal y una vez que es crédito fiscal, pues el crédito se tiene que estar cobrando o en pago parcial”, explicó.

Te puede interesar:

Policía de León muere en accidente vial cuando iba a trabajar

Rechazan prohibir corridas de toros en Guanajuato ante discusión en el Congreso

Cinco zonas en Guanajuato son de alto riesgo para buscar a desaparecidos