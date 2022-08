Empresario que atropelló a camarógrafo en Guanajuato sigue libre; agente que lo investiga se fue de vacaciones

A un mes del homicidio del excamarógrafo de TV4, Enrique Sosa, el responsable sigue sin ser detenido aunque está plenamente identificado. La familia de Sosa señaló que el agente investigador del caso se fue de vacaciones.

Rosa María Rodríguez, viuda de Enrique Sosa, reveló que desde hace 15 días no se han tenido avances en las investigaciones.

“Hace un mes que se fue mi marido, hace un mes que yo aquí estoy sola y yo no veo ningún avance de las autoridades (...) Ya hablé otra vez con el agente. El señor estaba de vacaciones y el caso no lo pudo atender por estar de vacaciones, yo no sé a que se deba eso, claro, el ser humano tiene derecho a vacaciones, ¿pero de mi marido cuándo?, ¿cuándo se va a hacer justicia?”, reclamó Rosa María Rodríguez.

Te puede interesar: Viaja, diviértete, conoce y ahorra en el TAX FREE WEEKEND en Laredo Texas

Ante el lento avance de la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, la esposa de la víctima dijo que hay la posibilidad de que su denuncia llegue a nivel federal y se busque comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo ya les dije que si veo que no se ve nada de esto, voy a buscar apoyo, voy a México a hablar directamente con el presidente porque no es justo, según dicen que es la Policía más eficaz que hay aquí en León y no, yo no veo nada de avances, entonces voy a esperar un poquito más y si no voy a México a buscar la manera de hablar con el presidente, para exponerle el caso, voy a esperar unos ocho días nada más esta semana que viene y si veo que no se resuelve nada voy a México”, dijo Rosa María Rodríguez.

Fue el 19 de julio cuando Miguel Ángel “N”, un empresario zapatero de León, atropelló a Enrique Sosa por negarse a pagar 40 pesos de estacionamiento, lugar en el que trabaja Enrique Sosa luego de jubilarse de TV4. Horas después murió Enrique Sosa en un hospital. Aunque existe una orden de aprehensión contra el agresor, no ha sido detenido.

Autoridades hacen llamado a empresario para que se entregue

Sobre el caso habló la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Guanajuato, Sophía Huett López, quien en un posicionamiento público pidió al empresario que se entregue.

“La justicia siempre alcanza al criminal en su carrera. Hoy creo que lo moralmente correcto y esto es creo que muy claro, sería entregarse. No creo que su familia tampoco de esta persona que es señalada como probable homicida, tampoco creo que su familia merezca o deba de padecer incluso la estigmatización que se está haciendo de la misma familia, creo que lo más razonable es que este hombre se ponga a disposición de la justicia”, dijo Sophia Huett López.

Te puede interesar:

Policía de León muere en accidente vial cuando iba a trabajar

Rechazan prohibir corridas de toros en Guanajuato ante discusión en el Congreso

Cinco zonas en Guanajuato son de alto riesgo para buscar a desaparecidos