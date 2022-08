Dos contagios por viruela del mono en Guanajuato y se analiza a tres personas más

La Secretaría de Salud de Guanajuato confirmó un segundo caso de viruela del mono en el estado. Se trata de un hombre de 48 años originario de la ciudad de Guanajuato capital.

El secretario de Salud en la entidad, Daniel Díaz Martínez, detalló que no se encuentra grave.

“Es un masculino de 48 años de edad que había viajado. Estamos dando el seguimiento con el IMSS que fue el que lo diagnosticó y que están haciendo un excelente trabajo de vigilancia. Los dos casos positivos que tenemos confirmados los ha diagnosticado el IMSS, pero no solo eso, si no que les da un seguimiento muy puntual. Los dos pacientes están en casa, uno de ellos ya recuperado y el otro no tiene criterios para hospitalizar, es decir, no está grave”, dijo Daniel Díaz Martínez.

Las autoridades sanitarias en el estado aún esperan los resultados de pruebas aplicadas a tres personas más.

Sobre los dos casos positivos, se explicó que son importados, el paciente confirmado en León de 54 años tiene antecedente de viaje a Guadalajara y el paciente en Guanajuato Capital tienen antecedente de viaje a Ciudad de México.

En ambos casos positivos, los pacientes son originarios de la capital del estado, aunque no se tiene relación entre un caso y otro.

“De los cinco pendientes, me acaban de reportar este positivo, uno negativo y quedarían tres más en estudio, que estamos esperando el resultado (...) no tiene la misma capacidad de contagio que el Covid, se necesita tener un contacto sumamente estrecho, compartir la misma ropa, estar en contacto con las secreciones o mucosa de una persona que ya sea un casos confirmado y dormir en la misma cama”, dijo el funcionario.

En México se han confirmado 386 casos de viruela del mono y se reportan contagios en al menos 24 estados de la República, según la Secretaría de Salud.

El Informe Técnico Semanal de Vigilancia Epidemiológica detalla que hay un total 862 personas que cumplen con la definición de viruela del mono, de los cuales 386 están confirmados, 172 en estudio y 304 se descartaron.

La viruela símica es una enfermedad infecciosa, descubierta desde la década de 1950, conoce las formas de prevenirla.



Más información en➡️ https://t.co/DsUk9JHAAI #Mecuido #PorAmorALaVida pic.twitter.com/v5N3zQpd98 — SALUD México (@SSalud_mx) August 25, 2022

