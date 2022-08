Pilotaje de nuevo modelo educativo en 30 escuelas de Guanajuato es insuficiente, acusan autoridades

Este lunes arrancó el nuevo ciclo escolar en Guanajuato con el regreso a las aulas de un millón 666 mil 790 alumnos de todos los niveles de educación.

Durante el arranque, se adelantó que con el inicio del pilotaje del nuevo modelo educativo en el mes de octubre, se busca que en Guanajuato se aplique en más de 30 escuelas, pues según la Secretaría de Educación Pública se aplicará en 960 escuelas públicas de todo el país, es decir, un promedio de 30 planteles educativos por entidad federativa. Autoridades en Guanajuato lo consideran insuficiente.

“Que no solamente sea un pilotaje en 30 escuelas con este modelo, creemos que Guanajuato es tan diverso que con 30 escuelas no vamos a poder tener sensibilidad de cómo implementar este modelo educativo”, dijo Jorge Hernández, secretario de Educación de Guanajuato, aunque no detalló en cuántos planteles se pueda aplicar el pilotaje.

El funcionario estatal dijo que para el inicio de clases se contrataron más de 3 mil nuevos docentes, con el objetivo de tener la plantilla completa en las más de 12 mil escuelas de educación básica en Guanajuato.

“Para arrancar es en este ciclo escolar se debieron contratar más de 3 mil 400 maestros y maestras nuevos, los que ya estaban en algunos casos, en algunos hubo cambios o personal de apoyo, de infraestructura educativa. Todo lo que está atrás de un arranque de ciclo escolar es una odisea, sabiendo que tenemos 12 mil planteles y 92 mil maestras y maestros”, dijo.

En el evento, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, destacó que luego de dos años se pueda regresar de forma total a las escuelas, aunque puntualizó que seguirán algunas medidas como el uso de cubrebocas.

El mandatario también anunció la intención de crear dos nuevas preparatorias militarizadas en Guanajuato.

“Hay dos prepas militarizadas en León, hay una en Irapuato, hay una en Celaya. Vamos a hacer una en Acámbaro y otras en Dolores Hidalgo. La alcaldesa (de León) me ha dicho que quiere otra para León. Andamos viendo si podemos hacer otra”, dijo el gobernador.

En materia de infraestructura educativa, Tarcisio Rodríguez, titular de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad de Guanajuato, detalló que suman cerca de 3 mil millones de pesos aplicados en la presente administración estatal.

“En este municipio este año estaremos invirtiendo poco más de 70 millones de de pesos, atendiendo 18 escuelas. De octubre del 2018 hasta este año, en el municipio se han atendido 183 escuelas con una inversión de 561 millones de pesos. En el estado este año estaremos atendiendo en el total, en todos los municipios de Guanajuato, 167 escuelas con una inversión de 500 millones de pesos. La inversión de octubre a la fecha en el estado ha sido de 2 mil 891 millones de pesos en mil 146 planteles”, dijo Tarcisio Rodríguez.

