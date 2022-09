AMLO y diputados de Guanajuato se enfrentan por adhesión de Guardia Nacional a Sedena.

La Cámara de Diputados aprobó con 265 votos a favor, 221 en contra y dos abstenciones, los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con la que Sedena tomará control de la Guardia Nacional.

Aunque su aprobación aún será discutida en el Senado, la alta votación en contra y los reclamos de la oposición fueron criticados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina de este lunes se refirió de forma directa a los diputados federales del PAN de Guanajuato que votaron en contra.

“Es no, no, no, no, en Guanajuato hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales y municipales y aún así los del PAN votando en contra de que la Secretaría de la Defensa tenga el mando de la Guardia Nacional para garantizar que la Guardia Nacional no se corrompa y que realmente garantice la seguridad pública de todos”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los dichos del presidente se basan en las críticas realizadas por legisladores panistas, tal es el caso del diputado Jorge Espadas, que acusó que ceder el control de la Guardia Nacional a la Sedena es violatorio de la constitución.

“No escuché un argumento que justifique o pretenda justificar la urgencia. Es un derecho que las diputadas y los diputados la debatamos en Comisión (...) no ha dado un solo buen resultado y pretenden cargarle al Ejército, a las fuerzas armadas, el desastre de la seguridad en la que tienen sometido a México”, dijo Jorge Espadas.

Por su parte, la diputada Itzel Balderas se refirió a los riesgos para los civiles que representa el que la Guardia Nacional esté bajo el control de la Sedena. Recordó el caso de Ángel Yael, estudiante de Agronomía de la Universidad de Guanajuato, asesinado en Irapuato.

“Ángel Yael Ignacio Rangel es el joven estudiante de agronomía de la Universidad de Guanajuato asesinado por la Guardia Nacional el pasado 27 de abril de este año en Irapuato, mi municipio. El delito que Ángel Yael cometió y sus compañeros, en realidad fue una falta, fue no parar la marcha de la camioneta en que conducía. Ellos estaban en la comunidad de Copal, los agentes de la Guardia Nacional haciendo un uso desproporcionado de la fuerza comenzaron a dispararle, provocándole la muerte Ángel Yael y heridas a Edith Alejandra, su compañera que resultó lesionada”, dijo la diputada panista.

El diputado panista Juan Carlos Romero Hicks también se lanzó este lunes contra López Obrador, a quien acusó de mentir, pues dijo que la Guardia Nacional sería de orden civil.

“Nuestro Presidente falta a la palabra. Siempre dijo que los militares deberían regresar a los cuarteles. Lo que está haciendo es un flagrante fraude a la Constitución y a la ley”, dijo Romero Hicks.

La Guardia Nacional en Guanajuato

Guanajuato es la tercera entidad con más cuarteles de la Guardia Nacional, al igual que Estado de México, tiene 18 cuarteles en todas sus regiones.

Para finales de 2022 y durante 2023 se construirán en Guanajuato ocho cuarteles más para la Guardia Nacional.

Dichos cuarteles se ubicarán en Yuriria, Apaseo el Alto, San Miguel de Allende, Salamanca, León, Celaya, Irapuato y San José Iturbide.

En el caso de León, el gobierno municipal anunció que invertirá 32 millones de pesos en la compra de un terreno para el nuevo cuartel, cuya construcción se prevé inicie en 2023.

