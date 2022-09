Empresas “patito” de seguridad privada operan sin contar con permisos en León.

En el municipio de León hay 154 empresas de seguridad privada, pero no todas cuentan con los permisos necesarios para ofrecer el servicio.

Del total de empresas, son 109 las cuentan con el permiso de conformidad y autorización, es decir, 45 no han cumplido con todo el proceso de regularización.

Ayderi Villavicencio Romero, directora de seguridad privada, señaló que por incurrir en la prestación de servicios sin contar con toda la documentación acreditada se han emitido 32 sanciones.

“Cuando una empresa cumple con sus dos permisos, tenemos nosotros la obligación de registrar sus elementos . Nos tienen que traer cierta documentación. Cartas de no antecedentes penales, alta del IMSS, capacitación, INFOSPE, su identificación y su domicilio. Hacemos un registro biométrico, donde les tomamos sus huellas y su reconocimiento facial”, dijo la funcionaria.

A la fecha, en León hay 3 mil 909 guardias de seguridad privada en empresas debidamente reguladas. El secretario de Seguridad de León, Mario Bravo Arrona, explicó que el registro del personal y de las empresas se utiliza para poder dar seguimiento ante reportes y que quienes contraten sus servicios tengan garantía de que se trata de una empresa seria.

“Cuando se han visto en algún problema administrativo o penal, algunos ciudadanos que dan servicios de seguridad privada se han puesto a disposición. Hace unos meses, no voy a decir ahorita la empresa, pero se puso a disposición por robo a un ciudadano y se le dio vista a la empresa a la cual pertenece”, dijo Mario Bravo Arrona.

Además de los requisitos de documentación del personal y los permisos correspondientes, las empresas deben detallar el número y tipo de armas que cuenta, vehículos e incluso si utilizan algún perro en tareas de seguridad.

“Hay fraccionamientos que cambiaron toda su seguridad privada cuando hicimos recomendaciones de las mejores empresas o con las que menos problemas tenemos. No recomendamos. siempre lo he dicho abiertamente, no recomendamos una empresa para que la contraten, les decimos cuales son las empresas que están debidamente regularizadas en el municipio y el estado y cuál es la empresa que menos problemas tenemos”, dijo Bravo Arrona.

