Todas las policías de Guanajuato están bajo revisión; corren a más de mil agentes.

Las policías municipales de Guanajuato se encuentran bajo revisión para realizar un proceso de depuración ante posible mal actuar o pérdida de confianza, dijo la secretaria de Gobierno, Libia García.

La funcionaria se refirió al caso de Irapuato, donde el martes fueron dados de baja 100 policías.

“Todos los municipios del estado hoy están en un proceso de revisión de sus policías municipales, entendiendo que es el eslabón que tenemos que fortalecer y con mayor puntualidad”, señaló.

Libia García dijo que solo quedan dos corporaciones pendientes de recibir sus evaluaciones de control y confianza para que tomen sus decisiones.

“Lo que hicimos en un primer momento es hacer el llamado a que todos se sometieran a las pruebas, aquellos que no las tenían vigentes; agilizamos e incluso ampliamos horarios en el Centro de Evaluación para que pudiéramos hacerlo con mayor celeridad y a la brevedad (...) No sirve tener policías completas en los municipios si no son confiables, yo sé que alarma a la población en general cuando hay una baja de tantos elementos, pero de nada no sirve que esos elementos sigan en la Corporación si no cumplen con lo necesario, con lo indispensable para cuidar a los ciudadanos”, dijo la secretaria de gobierno.

En el caso de Irapuato, donde ocurrió la mayor baja en un solo día, la alcaldesa de ese municipio, Lorena Alfaro, sostuvo que era una exigencia de la ciudadanía para tener mayor seguridad.

“Los mismos ciudadanos nos están pidiendo resultados, policías comprometidos, confiables, cercanos, motivados y que tengan buena actitud para tener realmente una policía de proximidad ciudadana, confiable”, dijo Lorena Alfaro.

Dan de baja a cientos en Celaya y León

El gobierno de Celaya enfrenta 110 demandas de policías municipales dados de baja y que reclaman desde despidos injustificados hasta ser pensionados.

Durante el gobierno del panista Javier Mendoza, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Celaya ha dado de baja a 300 elementos.

“Quieren que se les pague una pensión por la acumulación de años de servicio, pero ellos tienen un régimen especial y quieren que se les den las mismas prestaciones que un empleado administrativo. Pero es diferente en el caso de los trabajadores de seguridad pública”, dijo el director jurídico del Ayuntamiento de Celaya, Jorge Ramírez Montoya, sobre algunas de las denuncias.

En el caso del municipio de León, es la corporación de seguridad que más bajas ha reportado, por lo menos de forma pública.

En el primer informe de gobierno de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, se detalla que de 636 elementos, 425 son policías y 211 policías viales.

La presidenta municipal ha precisado que la vigilancia en el actuar de la policía municipal será permanente y no se permitirá ningún acto ilícito.

“Estamos haciendo depuraciones de manera constante y ustedes han visto los números. He sido muy transparente en ese tema”, dijo la alcaldesa de León.

