PAN respalda ”toque de queda” en Irapuato tras recorte de horarios de bares y antros.

El gobierno municipal de Irapuato recortó horarios de operaciones en bares, cantinas y antros. Con esto, cerrarán a las 2 de la mañana y los que se ubican en la Zona Centro cerrarán a la medianoche.

La cuestionada medida del gobierno de Lorena Alfaro, fue respaldada por el Partido Acción Nacional en Guanajuato, que considero que la medida abona a la seguridad en Irapuato.

“Se trata de una estrategia por lo que entiendo temporal que genera la propia administración municipal en el marco de sus competencias de la propia normativa. Yo lo que tengo entendido es que no han cerrado en ningún negocio, no ha cerrado hasta el momento ninguna empresa, no se han afectado las operaciones o el margen de acción de estos negocios; creo que las acciones que emprende la alcaldesa Lorena Alfaro sí le están arrendando a lograr la paz y la tranquilidad en Irapuato”, dijo Eduardo López Mares, dirigente del PAN en Guanajuato.

La alcaldesa sostuvo que se trata de una medida temporal y que la reducción de horarios ya se ha aplicado con otros comercios como las tiendas Oxxos en Irapuato. La declaraciones de la alcaldesa fue duramente cuestionada por empresarios del sector.

“Particularmente con los bares, con los centros nocturnos y antros; eso es lo que más tenemos que estar cuidado y vigilando por la seguridad de sus clientes, pero también por la seguridad de los irapuatenses (...) Son medidas temporales, pero después de las 2 de la mañana ya nadie tiene que andar en la calle, ya que se vayan a sus casas”, declaró Lorena Alfaro sobre el recorte impuesto por su gobierno.

La violencia en Irapuato se recrudeció en los últimos meses, solo en septiembre hubo un aumento del 70% en el número de homicidios dolosos en Irapuato en comparación con septiembre de 2021.

De acuerdo con el reporte hemerográfico del Observatorio Ciudadano ¿Irapuato, cómo vamos?, fueron cometidos 38 ataques en septiembre, donde murieron 51 víctimas. El 84% de los homicidios se relacionaron como hechos perpetrados por el crimen organizado y en el 76% fue utilizada un arma de fuego. El 82% de víctimas fueron hombres, mientras que el 12% fueron mujeres, del 6% no se informó el sexo de la víctima.

Dice la alcaldesa de #Irapuato, @LorenaAlfaroG, que después de las 2 de la mañana, la gente ya no tiene que andar en las calles… ¡todos a sus casas! Esto, ante el recorte de horarios para el cierre de antros, bares y centros nocturnos. pic.twitter.com/FiYHGFCxCC — Fabián Augusto (@edgarfabianvf) October 8, 2022

También respaldan depuración de Policía de Irapuato

Eduardo López Mares también respaldó el despido de 100 policías de la Secretaría de Seguridad de Irapuato, aunque dijo que se deben respetar sus derechos laborales.

El líder del PAN en Guanajuato consideró que se debe investigar si los agentes incurrieron en alguna irregularidad durante su tiempo de servicio.

“Acción Nacional siempre va a respaldar respaldar las acciones que se tomen sobre la seguridad, ya se hizo en Santa Cruz de Juventino Rosas, ya se hizo en Celaya y ahora corresponde el turno a lo que es la Policía de Irapuato. Respaldamos las decisiones de Lorena Alfaro como presidenta municipal en el tema del cese de los elementos (...) Con que se cumplan con los derechos laborales que pudieran haber generado cada uno de estos elementos y también que se inicien las investigaciones, si es que fuera el caso contra estos elementos, que por alguna circunstancia tuvieron que ser despedidos”, dijo.

