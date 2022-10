Consejo Tequilero lanza advertencia por plantaciones irregulares de agave en Guanajuato

La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) de Guanajuato ha presentado 18 denuncias por siembra irregular de agave en Huanímaro, Pénjamo, Comonfort, Purísima del Rincón, Valle de Santiago, Cuerámaro, Manuel Doblado e Irapuato.

El Consejo Regulador Del Tequila advirtió que todo aquel agave que se establezca fuera del territorio permitido no podrá ser utilizado para la producción de tequila.

Te puede interesar: 1xBet es el nuevo socio regional oficial del LOSC Lille

“Si se detecta el ingreso y consumo de agave cuyo origen no se demuestre dentro del territorio protegido, representa una violación a la NOM del Tequila”, señaló el Consejo Regulador Del Tequila.

En un posicionamiento se explicó que la atribución de declarar la ampliación del territorio de la Denominación de Origen del Tequila corresponde solo a la

autoridad mexicana, y esta solo se justificaría en situaciones excepcionales ya sea porque el territorio protegido sea insuficiente.

“Otra situación excepcional es en los casos en los que se dé una división territorial para la creación de nuevos municipios (aunque esto no representa ampliación de territorio), por lo tanto la decisión de ampliar o no el territorio no es atribución del CRT”, se informó.

El estado de Guanajuato es el segundo mayor productor de Agave Tequilana Weber variedad Azul. Son siete los municipios que forman parte del Territorio de la Denominación de Origen del Tequila (DOT), es decir, solo en estos se puede plantar y cosechar agave para ser utilizado en la producción de tequila.

Los siete municipios guanajuatenses que forman parte de la DOT son: Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Manuel Doblado, Pénjamo, Romita y Purísima del Rincón.

“Guanajuato se convirtió en el segundo estado que ya cuenta con las herramientas necesarias para que sus productores de agave demuestren a través de un Reporte de Compatibilidad de Áreas de Cultivo que en el predio dónde realizarán su plantación no se deforestó. Solo los productores guanajuatenses de agave que presenten este reporte, con un resultado favorable, pueden registrar su plantación destinada para la producción del Tequila ante el CRT”, se puntualizó.

Guanajuato es el segundo estado productor de agave con el 13.89% de la producción total. Son 163 millones 451 mil 459 plantas las que están registradas. En Guanajuato hay cuatro micro empresas tequileras certificadas, dos en el municipio de Pénjamo, una en Huanímaro y otra más en Purísima del Rincón.

Te puede interesar:

Policía de León muere en accidente vial cuando iba a trabajar

PUBLICIDAD

Rechazan prohibir corridas de toros en Guanajuato ante discusión en el Congreso

Cinco zonas en Guanajuato son de alto riesgo para buscar a desaparecidos