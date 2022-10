Municipio de León prepara recortes en diciembre para generar ahorros en “áreas no necesarias”. (Cortesía)

La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, prepara una reestructura en el gobierno municipal para el mes de diciembre, con la que se prevén recortes con la finalidad de generar ahorros.

La alcaldesa no dio detalle sobre las áreas que podrían desaparecer o sufrir recortes, pero descartó que se eliminen las dependencias de Salud y Educación.

“Por el tamaño de León y por los programas que tenemos pues obviamente se necesitan (...) Así como lo hicimos al arranque, que algunas posiciones desaparecieron, hoy estamos analizando qué otras se fortalezcan porque la ciudad sigue creciendo, y que algunas otras áreas ya no son indispensables puedan desaparecer”, dijo

No es la primera reestructura con fines de ahorro de la presente administración. En octubre del 2021, a días del inicio del gobierno de Alejandra Gutiérrez se anunció una reestructura y donde desaparecieron 147 plazas, que generó ahorros por 36 millones 684 mil 600 pesos.

Entre los principales cambios estuvo la desaparición de la figura del “City Manager”, creada durante el gobierno de Héctor López Santillana y cuyo costo al año era superior a los 3 millones de pesos.

Sobre los nuevos cambios la presidenta municipal evitó dar más detalles, pues dijo será en diciembre cuando se tengan bien definidos.

“Estamos analizando de manera integral, que ahorita no me quiero adelantar porque podría generar inquietudes al interior (...) aquellas áreas que ya no son necesarias o tan necesarias, pues ahí también generar ahorros para fortalecer las otras”, dijo Alejandra Gutiérrez.

