"Inusual", califica López-Gatell las 100 mil muertes por Covid-19 en México

Han pasado 267 días desde que se detectó el primer caso de Covid-19 en México y ya quedó muy atrás la estimación de hasta 60 mil muertes que hacía la Secretaría de Salud (Ssa) el junio pasado, superando este jueves los 100 mil decesos a causa de la pandemia.

En la conferencia de prensa vespertina número 260, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que mientras las muertes llegaron a 100 mil 104, los contagios acumulados ascendieron a un millón 19 mil 543.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, calificó como "inusual" y sin precedentes el número de decesos que se alcanzó por el Covid-19, pues hasta ahora las principales causas de muerte en México eran encabezadas por enfermedades crónicas no transmisibles.

El funcionario declaró que en el país no se tenían antecedentes de una enfermedad con una propagación tan rápida.

A diferencia de algunos países europeos, donde la llegada de una segunda ola de contagios es muy clara, en México descendió la curva de contagios, pero repuntó sin haberse dado por terminada la primera ola.

En octubre comenzó un repunte en la curva de contagios con más de 40 mil casos semanales. No obstante, el incremento de decesos no ha sido tan pronunciado y actualmente muere la mitad de gente que en el pico de la pandemia.

¿Cómo evoluciona pandemia en México a punto de llegar a 100 mil muertes? A pesar de que haya nuevos casos se logró reducir la mortalidad en la medida en que hay una atención médica más oportuna, afirmó López-Gatell

La escalada en 10 meses

A lo largo de los últimos 10 meses los llamados a permanecer en casa y mantener la sana distancia han sido constantes, al igual que la advertencia de que esta será una pandemia larga y que se podrá superar en la medida que los ciudadanos respeten las medidas recomendadas.

Sin embargo, la estrategia de no aplicar pruebas masivas ni imponer medidas coercitivas a la población ha sido duramente criticada, señalando al subsecretario López-Gatell, como el culpable de que México alcance cifras tan elevadas.

Nuestro país se encuentra en el número cuatro del ranking de decesos a nivel mundial realizado por la Universidad Johns Hopkins, solo por detrás de India, Brasil y Estados Unidos, mientras que en contagios acumulados nos posicionamos en el undécimo sitio.

El alto índice de letalidad de México, el mayor en Latinoamérica con el 10%, se explica por la alta presencia de comorbilidades en el país, como la obesidad o la diabetes, pero también porque el número de contagios oficial está subestimado habiendo un exceso de muertes que no lograron ser sometidas a confirmación.

Entre la pandemia y la política

Desde el inicio de la emergencia sanitaria en México, el Gobierno Federal comisionó a Hugo López-Gatell para ser el vocero oficial de la situación del Covid-19 a través de una conferencia diaria.

Durante los primeros meses el subsecretario ganó miles de adeptos que aplaudían, entre otras cosas, su claridad al explicar la pandemia.

Sin embargo, ante el acelerado incremento de contagios y muertes, también se convirtió en el principal blanco de las críticas contra la estrategia implementada.

José Narro, ex secretario de Salud durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue el primero en exponer que López-Gatell fue quien falló en el manejo del coronavirus e incluso lo acusó de mentir.

A Narro se unieron después homólogos de distintas administraciones como Mercedes Juan, Salomón Chertorivski, Julio Frenk, Guillermo Soberón y José Ángel Córdova, quienes no solo coincidieron en que el subsecretario ha fallado en cálculos y ha sido omiso, sino que no ha cumplido con aplanar la curva.

Los ex funcionarios además presentaron un documento con una estrategia que podría controlar la pandemia del Covid-19 en máximo ocho semanas, documentó que López-Gatell invitó a “patentar”, en tono sarcástico.

Desde el campo de la epidemiología también se han cuestionado las decisiones del gobierno, asegurando que las políticas implementadas fueron erróneas y que es demasiado tarde para cambiar estrategia.

“Desde el punto de vista epidemiológico sí, se puede corregir y cambiar, pero desde el punto de vista económico es difícil, pues los recursos se los gastaron en respiradores, reconversiones hospitalarias y en contratar personal que no tenía la capacidad para brindar la atención correcta”, asegura Malaquías López Cervantes, epidemiólogo de la UNAM, quien afirma que se subestimó al virus y se debieron haber aislado los primeros casos.

Es responsabilidad del Gobierno: Zepeda

El senador panista, Damián Zepeda, consideró que las muertes son responsabilidad total del Gobierno Federal y producto del manejo que ha tenido de la pandemia, pues a pesar de no estar dando resultados, siguen con un muy mal rumbo.

En una entrevista con Publimetro aseguró que se minimizó el impacto que el virus podría tener, además de que se enviaron mensajes equivocados a la población como el no uso del cubrebocas, lo que exponencio los contagios.

Zepeda hizo un llamado a que se corrija el rumbo y que le dé seriedad, entendiendo el daño que se ha hecho en materia de salud, sin dejar de lado la propia economía nacional.

Por otra parte, aunque la estrategia federal se ha encaminado también hacia la reactivación económica del país, ante las más de 100 mil muertes, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lamentó la estrategia fallida.

“Ante la improvisación y los erráticos resultados de la estrategia sanitaria para contener la pandemia de Covid-19, es necesario un golpe de timón”, señaló.

Personas, no solo cifras

Detrás de la cifra tan alarmante que alcanza el país, cabe recordar que no solo se trata de una estadística, sino de personas y familias que no volverán a ser las mismas después de la pérdida de un ser querido.

‘Perdí la cuenta de cuántos eran amigos’, el drama tras las 100 mil muertes por Covid-19 Este jueves la cifra de decesos por coronavirus superó los 100 mil en México, aunque no solo es una cifra, hay seres humanos detrás de cada una

También son los miles de profesionales de la salud que día a día han enfrentado a la pandemia desde sus trincheras sin importar el riesgo, y que ante la situación que vive el país hacen un llamado a la población que sigue sin entender la magnitud de la pandemia.

"Ya perdí la cuenta de cuántos de esos fallecidos eran amigos, colegas, compañeros también del frente de batalla", Erik Hernández, Enfermero asistencial y docente en Centro Médico Nacional La Raza.

"Como trabajador de la salud, tienes que hacer los sentimientos hierro, sacar valor para atender al que quizá te contagie, valoras cada llegada a casa", Francisco Colín Vega, Técnico en Terapia Respiratoria del Hospital MAC Ciudad de México

"Este número desafortunadamente aumentará en las próximas semanas con las festividades y con el egoísmo de muchos habitantes del país", Dra. Roselyn Lemus-Martin, investigadora y experta en desarrollo de vacunas y nuevos tratamientos contra Covid-19

"Hoy me dueles más que nunca México. Por la seguridad de todos no bajemos la guardia", Graciela Idolina Montaño, enfermera especialista en terapia intensiva del Centro médico nacional 20 de noviembre

"No bajemos la guardia, hoy llegamos a los 100 mil fallecidos por este virus que nos tomó por sorpresa y que, lamentablemente, no estaba preparados en ningún sentido", Francisco Carreto Sulvaran, coordinador de Inhaloterapia del Hospital Puebla

