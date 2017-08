Julión Álvarez llama a Rafa Márquez a enfrentar juntos acusaciones

Tras darse a conocer las acusaciones contra Julión Álvarez y Rafa Márquez por supuestos vínculos con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, el cantante habló sobre el tema en una grabación de Facebook donde instó al jugador del Atlas a unirse y defenderse juntos.

“Les puedo decir que soy una persona de rancho, de pueblo que sé hacer mis cosas, me ha costado muchísimo lo poco o mucho que tengo, pero me lo he ganado. El día que me toque dar la cara lo haré, tengo que asesorarme, preguntar, investigar si es cierto de lo que se me está acusando”.

“Rafa Márquez es uno de los futbolistas con más años jugando, ¿ustedes creen que tiene necesidad?. Yo le mando un abrazo, es mi amigo, es mi compa y estamos dispuestos para hacer equipo si es necesario, o individualmente cada quien tiene que defenderse”.

