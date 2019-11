Hegemonía tricolor: ¿Cuáles han sido las finales México-Brasil?

2005 Sub-17

El 2 de octubre de 2005 la selección sub 17 de México dirigida por Jesús Ramírez hizo algo histórico que inspiró una revolución dentro del futbol mexicano. Vencieron 3-0 a Brasil en la gran Final del Mundial Sub 17 y por primera vez, el ‘Tri’ se proclamó campeón mundial en su historia. Omar Esparza, Carlos Vela y Ever Guzmán fueron los anotadores de aquella histórica final.