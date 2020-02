¿El coronavirus podría afectar a la Liga MX?

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó los primeros casos del coronavirus en México, la duda se hizo presente: ¿esto afectaría a la Liga MX?.

Y aunque no hay una respuesta certera, el virus sí podría 'infectar' al balompié mexicano, tal como sucedió en 2009, con la influenza AH1N1, la cual llevó a que tres partidos se disputaran a puerta cerrada.

En aquel entonces, se celebraba el torneo Clausura 2009. El ex presidente Felipe Calderón, ordenó suspender toda actividad en sitios públicos, por lo que el duelo entre Pumas vs. Chivas en el Estadio Olímpico Universitario; América vs. Tecos en el Estadio Azteca y Pachuca vs. Cruz Azul en el Estadio Hidalgo tuvieron que jugarse sin público, para evitar reuniones masivas.

El ejemplo de la influenza es lo que podría suceder en la Liga MX si el coronavirus se propaga en el país; sin embargo, hasta el momento, no debe existir mayor preocupación, pues solo son dos casos los que se han detectado en la nación. Uno de ellos en la Ciudad de México.

Es importante mencionar que el mundo deportivo y, específicamente en materia futbolística, se ha visto afectado por el virus. En Italia tuvieron que suspender algunos duelos de la Serie A; en Inglaterra analizan la posibilidad de suspender por dos meses la Premier League, mientras que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 continúan siendo una incertidumbre.

Aunque siguiendo lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se deben tomar las medidas pertinentes, una de ellas el uso de cubrebocas, ya que este podría evitar el contagio de alguna infección.