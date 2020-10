Alberto del Río es acusado de secuestro y agresión sexual

View this post on Instagram

A wise man and also one of my dearest friends told me once…when you love what you do, you don’t work a day in your life, and I’m sure the smile in our faces tells you how much we love and enjoy what we do in @combateamericas And yes I know we are all at home waiting for this virus to pass ,this crisis to be over… but I promise you amigos, we all will be back, better and stronger after defeating this virus. Have faith, keep your head up and smile. Thinking faith thoughts,and speaking faith words,will lead the heart out of defeat and in to victory. . Keep your head up, I know it gets dark sometimes but morning comes,keep hope alive . If you see someone without a smile,give them one of yours. . God bless you all 🙏🏻 . Un hombre muy sabio que también es una de las personas que más quiero en la vida,me dijo una vez… Cuando amas lo qué haces, no trabajas ni un día en tu vida. Se que en la foto pueden ver en nuestras sonrisas cuánto amamos nuestra labor con #combateamericas y se que al igual que todos en este momento, estamos en casa esperando a que esta crisis pase. Pero amigos les prometo que juntos derrotaremos a este virus y regresaremos más fuertes y mejor que nunca antes. Tengan fe, mantengan la cabeza en alto y no olviden sonreír. . Usen su fe, hablen palabras de fe y esto llevara a su corazón a la esperanza sin pensar en derrota. . Mantengan la cabeza en alto, se que es difícil en la obscuridad, pero siempre vendrá la mañana. . Si ven a alguien sin sonrisa, regálenle una de las suyas. Dios los bendiga. 🙏🏻 . #albertodelrio #albertoelpatron #doscarasjr