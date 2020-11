Gervonta Davis involucrado en un accidente automovilístico

El mundo del boxeo se vuelve a manchar gracias a una polémica alrededor de una de sus nuevas joyas.

De acuerdo a reportes del portal WJZ, el campeón del mundo ligero de la AMB, Gervonta Davis se vio involucrado en un accidente automovilístico.

En el reporte se señala que la madrugada del jueves, el también monarca superpluma del mismo organismo conducía un coche en Baltimore, Estados Unidos, cuando pasó un semáforo en rojo y chocó a otro automóvil, para después darse luego a la fuga.

Hasta el momento la policía no ha confirmado todavía ni la escena de este accidente ni que efectivamente fuera Gervonta Davis quien estaba al volante, aunque se logró confirmar que varias personas se encontraban lesionadas tras el incidente.

‼️ Gervonta Davis was reportedly in a 'hit-and-run' collision overnight. Police said a car ran a red light, hit another car, then drove off. Several people suffered minor injuries, one taken to hospital. It's claimed Davis was driving car that ran the light. [According to @WJZ]

— Michael Benson (@MichaelBensonn) November 5, 2020