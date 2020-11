OFICIAL: Conor McGregor regresa a la UFC y enfrentará a Dustin Poirier

Una de las revanchas más esperadas en el UFC se vivirá en 2021.

‘The Notorious’ Conor McGregor regresa al octágono para enfrentar a Dustin Poirier, quien engalanará el primer evento importante del año.

Así lo dio a conocer la página oficial del UFC a través de redes sociales.

The rematch is OFFICIAL!

💎 @DustinPoirier faces 🇮🇪 @TheNotoriousMMA on Jan 23. #UFC257 pic.twitter.com/G8IAfISBPZ

— UFC (@ufc) November 23, 2020