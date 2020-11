Miguel Herrera reconoció que le gustaría dirigir a la Selección colombiana

Miguel Herrera, técnico del América, reconoció que le gustaría dirigir a la Selección de Colombia, después de que en los últimos días surgiera el rumor que lo ligaban con el equipo cafetero.

"A mí no me han dicho nada. Me gusta, me agrada que mi nombre está en una selección tan importante como la de Colombia, pero simplemente son rumores. A mí no me ha contactado nadie, sigo concentrado al 100 por ciento con el América”, declaró a TUDN.

El Piojo Herrera señaló que le interesa mucho estar al frente de un equipo como Colombia debido a su historia y a los jugadores talentosos con los que cuenta.

“Creo que viene un recambio importante en mí, en Colombia y reitero, para mí hay una buena base de jugadores pero sinceramente hasta que no haya un acercamiento no podré decir algo de eso”, comentó.

En Colombia se maneja que Carlos Queiroz dejará de ser el técnico de la selección después de la goleada de 6-1 que le propinó Ecuador en la última fecha de las eliminatorias mundialistas de la Conmebol.