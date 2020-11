Ravens-Steelers es pospuesto otra vez a causa del Covid-19

El partido entre los Ravens de Baltimore y Steelers de Pittsburgh fue pospuesto por segunda vez, en esta ocasión del domingo al martes, de acuerdo con Adam Schefter, de ESPN, debido a múltiples casos de COVID-19 en Ravens.

Esto implicaría que también el próximo partido entre Cowboys de Dallas y Ravens de Baltimore también tenga que ser reprogramado.

And this would mean Thursday’s Cowboys-Ravens game also would be moved. https://t.co/O33DB38Qbr

El de Ravens de Baltimore vs Steelers de Pittsburgh era el duelo más atractivo para el Día de Acción de Gracias que se celebró ayer en Estados Unidos, pero que había sido reprogramado hasta el domingo y ahora se jugará hasta el martes.

Es la tercera vez en la temporada en que los Steelers sufren cambios en su calendario debido a los rivales. En la semana 4, su partido ante Titans de Tennessee se reprogramó para la 7, y su primer partido frente los Ravens se pasó 8, además de que adelantaron su descanso.

Sin embargo, pese a estos cambios, Steelers se mantiene como único equipo invicto en 2020.

Este viernes, el coach Mike Tomlin canceló la práctica mientras se recibía clarificación de la NFL en cuanto al partido que finalmente fue reprogramado.

#Steelers Head Coach Mike Tomlin has cancelled Friday's practice. The team awaits clarification from the NFL on the game vs. the #Ravens.

— Burt Lauten (@SteelersPRBurt) November 27, 2020