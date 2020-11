VIDEO: All Blacks realiza emotivo haka en memoria de Diego Maradona

El mundo del deporte continúa recordando la memoria de Diego Armando Maradona y en Nueva Zelanda decidieron no quedarse atrás.

El equipo de rugby, los All Blacks, homenajearon a Diego Maradona luego previo a enfrentarse a Pumas en el Tri Nations de rugby, con un emotivo haka.

El capitán de los All Blacks, Sam Cane, colocó una camiseta del equipo, con el número 10 y el nombre del astro argentino del futbol, en el centro del campo en señal de respeto, antes de la tradicional danza tradicional maorí de los All Blacks.

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight's Haka.

🎥: @skysportnz #ARGvNZL pic.twitter.com/IRlGvmFgyV

— All Blacks (@AllBlacks) November 28, 2020