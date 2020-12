"Me alegro por ti, cabrón": Carlos Sainz a Checo Pérez tras fichar con Red Bull

Sergio Pérez es nuevo piloto de Red Bull, noticia que se oficializó la mañana de este viernes, por lo que los mensajes para el mexicano comenzaron a llegar, pues es el reto más grande que tendrá en su carrera profesional dentro de la Fórmula 1.

Carlos Sainz, quien fue piloto de McLaren hasta este año, y a partir del próximo correrá con Ferrari junto al monegasco Charles Leclerc, le dedicó unas palabras mediante su cuenta de Twitter. "Me alegro por ti, cabrón", dijo.

Very happy for Checo. @SChecoPerez me alegro por ti cabron! 😂😉

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) December 18, 2020