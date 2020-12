¿Ayuda? Tigres se salva de polémico penal en final contra LAFC

La liga de campeones de la Concacaf vive una polémica más, ahora en la final del torneo.

Tigres se salvó de un posible penal en favor del LAFC por una decisión errónea del árbitro.

Corría el minuto 16 cuando Latif Blessing entró al área de los universitarios, pero fue derribado por Luis ‘Chaka’ Rodríguez, acción que no fue penalizada por el colegiado.

Los reclamos no se hicieron esperar, pero al ser un torneo que no cuenta con VAR en sus encuentros, no pudo revisarse la jugada.

Durante el primer tiempo, se marcaron 26 faltas entre ambos equipos, y el árbitro guatemalteco no ha sacado ninguna tarjeta.

¡LE PERDONAN UN PENAL EN CONTRA A TIGRES! 😱#LigaCampeonesxFOX ¡No la vio el árbitro! El jalón de 'Chaka' Rodríguez en el área que pudo ser penal a favor de LAFC ¿Era penal?

RT 🔁 SÍ

MG ❤ NO pic.twitter.com/CZjl13aJPz

