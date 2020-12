Sira, hija del entrenador Luis Enrique, recuerda a su hermana con emotivo mensaje

Sira Martínez Cullell, hija del entrenador y ex futbolista Luis Enrique y de la economista Elena Cullell, es la campeona de España de saltos en la categoría de jóvenes jinetes, recordó la tragedia que tuvo su familia, cuando hace un año y medio, perdió a su hermana menor a causa del cáncer de huesos.

En entrevista con la revista Vanity Fair, Sira Martínez, promesa del hipismo, habló de lo que ha aprendido en este tiempo desde que falleció su hermana. “No se sabe cuándo va a ser nuestro final. Intento sobrellevarlo bien y sacarle el lado positivo a todo”, añade la hija del entrenador de la Furia Roja, que, explica, ha aprendido a apreciar más el día a día: “Voy a vivir la vida por mí y por mi hermana”.

“Lo que he vivido con mi hermana me ha hecho ver la vida de otra manera. Antes me agobiaba ante el mínimo problema. Ahora me paro a pensar que hay que vivir y disfrutar de cada momento", reflexiona Sira, de 20 años.

Al ser cuestionada sobre cómo afronta esta época su padre Luis Enrique, la campeona de hipismo aseguró que ella heredó su carácter competitivo.

“Tiene carácter, pero es muy familiar. Le encanta reunirnos a todos delante de la chimenea y jugar a las cartas, por ejemplo. Y viajar. En Navidad siempre nos vamos fuera”, cuenta.

“Mi padre es competitivo y sabe qué actitud hay que tener en el deporte. Yo soy como él: si hay algo que quiero, voy a por ello”, sentenció.

Sira Martínez se coronó como campeona nacional de hipismo este fin de semana.

Mientras que su padre, Luis Enrique, vive su segunda etapa con la Selección de España, a quien dejó en agosto de 2019, tras la trágica noticia.

⚡️ “Hablamos con Sira Martínez, hija de Luis Enrique y campeona de España”https://t.co/Bgh0ubNsTz — Vanity Fair España (@VanityFairSpain) December 21, 2020

