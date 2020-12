Paola Espinosa revela que ella y su hija tuvieron Covid-19

La histórica clavadista mexicana, Paola Espinosa, reveló mediante un comunicado que tanto ella como su pequeña, tuvieron Covid-19, enfermedad que afortunadamente superaron, aunque no ocultó que vivieron semanas complicadas.

La deportista mexicana de 34 años de edad, dijo que en todo momento tuvo los cuidados pertinentes; sin embargo, personas cercas a ella dieron positivo, por lo que se hizo la prueba, que también dio positivo, al igual que Ivana, su pequeña hija.

"Al principio no tenía síntomas, pero conforme pasaron los días, tuve algunas complicaciones que he ido superando, como un cuadro leve de neumonía, que me fue tratada oportunamente y no he tenido mayor complicación hasta el momento", reveló.

"Desde que inició la pandemia, fui muy cuidadosa siguiendo las medidas de prevención, pero me pasó, lo más doloroso era saber que mi hija Ivana (sin síntomas) también era positiva, pero su amor y el de mi familia, me dio la fuerza para salir adelante por ellos", añadió.

La doble medallista olímpica expresó su agradecimiento a todos los médicos que las atendieron durante toda esta enfermedad. También dijo que, tras dar negativo en la última prueba, está lista para regresar a los entrenamientos, con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebrarán en 2021.

