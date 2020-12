Cervecera regala botellas a porteros que 'vacunó' Messi

Lionel Messi sigue imponiendo récords en el futbol mundial, el pasado martes, con su anotación frente al Valladolid, se convirtió en el futbolista con más goles con el mismo club, superando los 643 que en su momento, Pelé hizo con Santos de Brasil.

El astro argentino ahora es dueño de dicho récord con 644 dianas, razón por la que Budweiser, empresa que patrocina a Leo, decidió regalarle botellas a los porteros que 'vacunó', y de paso realizar un gran marketing con sus productos.

Mediante redes sociales, la cervecera presumió la botella diseñada sobre los 644 goles. "20 años. 1 club. 644 goles. Los reyes no se hacen de la noche a la mañana. Leo Messi ahora tiene el récord de más goles marcados en un solo club".

Leo Messi now holds the record for most goals scored at a single club. #BeAKing #Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/o9s0wQw77w

Todos los guardametas que recibieron al menos un gol de la Pulga, recibieron una botella, con el número de tantos que Lionel Messi les ha marcado. Gianluigi Buffon y Jan Oblak han sido los primeros en compartirlo, aprovechando para felicitar al argentino.

"Gracias por las cervezas. Lo tomaré como cumplido. ¡Tenemos grandes batallas a lo largo de los años! Felicitaciones por romper el récord de 644 Messi, realmente es un logró increíble", escribió el portero italiano.

.@budfootball… thanks for the beers.🍻 I’ll take it as a compliment. 😉 We have great battles over the years! Congratulations on breaking the 644 record #Messi! it really is an unbelievable achievement. Cheers! #BeAKing #ad pic.twitter.com/Rvz2kSv23B

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) December 24, 2020