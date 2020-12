Miguel Herrera sobre Cruz Azul: "es un equipo que me encantaría dirigir"

Miguel Herrera dejó de ser director técnico del América; sin embargo, su nombre es uno de los que más suena para dirigir a Cruz Azul, equipo que también se quedó si entrenador, tras la renuncia del uruguayo Robert Dante Siboldi.

Mucho se ha especulado del posible arribo del Piojo Herrera al banquillo celeste, situación que el técnico mexicano ve con buenos ojos, pues a su percepción "es un club atractivo que le encantaría dirigir", así lo confesó en entrevista con Javier Alarcón.

"Cruz Azul siempre ha sido una institución súper atractiva. Es una de las instituciones más importantes del futbol mexicano, con muchos logros, aunque hoy atraviesa un momento difícil por parte de los directivos", dijo.

Al ser interrogado sobre si le atraería la idea de dirigirlos, dijo: "Por supuesto que se convierte en una opción bastante atractiva. Si a mi me hicieran una oferta, por supuesto que la analizaría, nos sentaríamos para ver la parte deportiva y económica".

Miguel Herrera aceptó que la Máquina tiene una plantilla competitiva, la cual le servirá a cualquier técnico que llegue. "Es un plantel muy basto, muy rico en todos los sentidos. Tienes grandes jugadores por todos lados”.

Finalmente, Herrera señaló que tras su salida de las Águilas, hasta el momento, ningún equipo del futbol mexicano se ha acercado a él, pero es una situación que no le preocupa, pues pretende pasar las celebraciones navideñas tranquilo y con su familia, aunque confesó que sí le han llamado clubes de otros países. "Me han hablado de fuera, para ir Arabia a China, pero la verdad los he rechazado. Me han estado hablando de Chile, mi nombre está ahí en la Selección de Chile", concluyó.

