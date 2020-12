¡Feliz Navidad, Vikings! Alvin Kamara hace historia y Saints conquista su División

Alvin Kamara empató un récord de la NFL, con seis acarreos de anotación en un partido, y totalizó 155 yardas por tierra, la mayor cifra en su carrera, para que los Saints de Nueva Orleáns vencieran el viernes 52-33 a los Vikings de Minnesota.

Con la victoria, los Saints aseguraron su cuarto título consecutivo en la División Sur de la Conferencia Nacional.

En el encuentro navideño, Kamara usó zapatos de diferentes colores —uno rojo y uno verde. Corrió 40 yardas para anotar en la primera serie ofensiva del duelo.

Añadió acarreos de una, cinco, seis, siete y tres yardas hasta la zona prometida, frente a una línea frontal de Minnesota diezmada por las lesiones.

Así, Kamara igualó un récord impuesto en 1929 por el fullback Ernie Nevers, miembro del Salón de la Fama, con los Cardinals de Chicago.

“La línea ofensiva debe quedarse con el balón del partido como recuerdo. Mis respetos para ellos”, dijo Kamara. El entrenador Sean “Payton definió esto y yo simplemente hice la parte más pequeña. Este fue un gran día, alcanzamos nuestra primera meta, que era el título divisional. Vamos por lo demás".

Minnesota (6-9) quedó oficialmente fuera de los playoffs. Los Vikings no habían permitido semejante cantidad de puntos en un encuentro desde 1963.

FINAL: The @Saints get a Christmas win and the NFC South title! #Saints #MINvsNO

(by @Lexus) pic.twitter.com/oivS5mmkFk

— NFL (@NFL) December 26, 2020