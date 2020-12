Muere Brodie Lee, estrella de la lucha libre

El mundo de la lucha libre se vuelve a vestir de luto por una noticia inesperada.

El luchador estadounidense Jonathan Huber, actualmente conocido como Brodie Lee, ha perdido la vida a los 41 años de edad.

Así lo dio a conocer la empresa All Elite Wrestling, compañía en la que realizaba sus presentaciones.

"La familia All Elite Wrestling está desconsolada. En una industria llena de buena gente, Jon Huber era excepcionalmente respetado y amado en todos los sentidos: un talento feroz y cautivado, un mentor reflexivo y simplemente un alma muy amable que contradecía su personalidad como el Sr. Brodie Lee. Su popularidad de Jon entre sus compañeros y la influencia en el mundo de la lucha libre fue mundial y trascendió a AEW, por lo que muchos sentirán esta pérdida durante mucho tiempo. En AEW tuvimos el privilegio de llamar a Jon Huber hermano, amigo y uno de los nuestros", se lee en el comunicado.

De acuerdo a una publicación de su pareja, el ex luchador habría sufrido un problema pulmonar no relacionado al Covid-19.

“Mi mejor amigo murió hoy. Nunca quise escribir esas palabras. Mi corazón esta roto. El mundo lo veía como el increíble @brodielee (por ejemplo Luke Harper), pero era mi mejor amigo, mi esposo y el mejor padre que jamás haya conocido. No hay palabras que puedan expresar el amor que siento o lo roto que estoy ahora. Pasó rodeado de seres queridos después de una dura batalla con un problema pulmonar no relacionado con Covid. La @mayoclinic es literalmente el mejor equipo de médicos y enfermeras del mundo que me rodearon de amor constante”, escribió en Instagram.

Luke Harper, como fue conocido en WWE, nació el 16 de diciembre de 1979, en Washington, D.C.

Aunque participó en varias empresas de lucha, fue en WWE donde consiguió su fama, al ser parte de facciones como Wyatt Family y The Bludgeon Brothers.

En la empresa consiguió el título intercontinental y el título de parejas de Smackdown junto a Eric Rowan.

Tras su salida, firmó con All Elite Wrestling, en donde cambió de nombre a Brodie Lee y consiguió el título TNT de la empresa.

Descanse en paz.

