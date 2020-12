¿Cuánto vale el jersey que Maradona usó en el Mundial de México 86?

Diego Armando Maradona perdió la vida el pasado 25 de noviembre; sin embargo, el Pelusa dejó un legado imposible de borrar dentro del futbol internacional.

Durante las últimas horas, se supo el paradero del jersey que el astro argentino ocupó para el duelo histórico ante Alemania en la Copa del Mundo que se celebró en México en 1986, en donde la Albiceleste se proclamó campeona.

Steve Hodge, un ex futbolista alemán, es quien tiene la indumentaria de Maradona, pues al concluir el encuentro entre Argentina y Alemania, no dudó en pedírsela, aunque sus compañeros de Selección, en su momento, se molestaron.

"Ese partido nunca será olvidado en la historia del futbol. Nunca culpé a Maradona por su gol con la mano. Maradona fue un jugador extraordinario. Era tan valiente como un león. Solía ser pateado por todas partes donde jugaba", señaló a la BBC.

Foto: Redes

El ex futbolista alemán confesó que tras el fallecimiento de Maradona, le han llegado infinidad de ofertas por el jersey, el cual asegura nunca venderá, aunque especialistas señalan que de hacerlo, tendría un valor de un millón de dólares.

"Esta camiseta la he tenido durante 34 años y nunca intenté venderla. Tiene un valor sentimental increíble. Ha sido incómodo y desagradable. He visto artículos en internet diciendo que quiero uno o dos millones y eso es mentira. Encuentro eso algo irrespetuoso y totalmente incorrecto. No está a la venta, lo aclaro", concluyó.

