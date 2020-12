Muere jugador de futbol americano por un disparo accidental

El futbol americano colegial está de luto tras la muerte del talentoso corredor Ty Jordan a los 19 años de edad.

El jugador de la Universidad de Utah habría sido víctima de un "tiroteo accidental" el viernes por la noche, informó la policía local.

De acuerdo a ESPN, Jordan se habría disparado de forma accidental.

"Después de una investigación preliminar, creemos que se trató de un tiroteo accidental, en el que la víctima se disparó"; reconoció para ESPN, la oficial de información pública del Departamento de Policía de Denton, Allison Beckwith.

"La personalidad y la sonrisa de Ty fueron contagiosas y tuvo un gran impacto en nuestro programa en el poco tiempo que estuvo con nosotros. Él deja una marca indeleble en cada uno de nosotros y nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y amigos ", mencionó Kyle Whittingham, coach de los Utes.

Rest In Peace, #22. Forever in our hearts.

We love you, Ty. pic.twitter.com/ZaXjWKg4Nc

— Utah Football (@Utah_Football) December 26, 2020