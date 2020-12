Tom Brady lleva a los Bucs a playoffs después de 13 años

Los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady aseguraron su boleto a los playoffs de la NLF, luego de humillar por 47-7 a Detroit Lions, en el juego de la fecha 16 de la presente temporada.

El histórico quarterback ha sido vital para que su equipo esté en postemporada, instancia a la que no llegaban desde el ya lejano 2007; es decir, tras 13 años de ausencia, los Bucs ponen a soñar a toda su afición para poder llegar lo más lejos que se pueda en la presente campaña.

Tampa Bay no tuvo mayor problema en sumar una victoria vital, pues desde el primer cuarto aprovechó la ausencia de Matthew Stafford en la ofensiva de su rival, para tener un buen planteamiento en su juego y borrar del campo a sus contrincantes.

We have a lot left to prove.

See you in the playoffs 😏 pic.twitter.com/rEcmYQFPBZ

— Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) December 26, 2020