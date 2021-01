Jugador se presenta con jersey de equipo rival para intentar forzar su salida del club

El 2021 comienza y algunos jugadores ya planean nuevos planes, a pesar de que sus equipos no quieran deshacerse de sus servicios.

Ese fue el caso de Didier Lamkel Zé, delantero camerunés del Antwerp, en la Liga de Bélgica, quien ha pedido salir del club y ante la negativa de su directiva tomó medidas extremas.

El ariete se presentó al entrenamiento con el jersey del Anderlecht, principal rival de su club, para provocar la molestia de los directivos y así exigir la liberación de su contrato

En unas fotografías publicadas por Walter Saenen, se ve al jugador camerunés forzando la entrada al campo de entrenamiento, mientras los miembros de seguridad no le permitían el ingreso.

"Es simple, quiero ir a Grecia. He dado mi consentimiento. No juguéis con mi carera", decía en su cuenta de Instagram todavía ataviado con la camiseta del Anderlecht.

Sitting here this morning admiring the pettiness of Royal Antwerp forward Didier Lamkel Zé showing up to training in a rival Anderlecht shirt as he tries to force a move to Panathinaikos.

