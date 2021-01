Miguel Herrera: "Solari tuvo suerte de dirigir al Real Madrid"

Siendo el último estandarte en el banquillo azulcrema, Miguel Herrera mandó un contundente mensaje sobre Santiago Solari y su corta experiencia como director técnico.

En entrevista con ESPN, Herrera aseguró que el argentino ocupó el banquillo merengue ‘solo por suerte’.

“El cartel se lo ganó por dirigir al Real Madrid, porque no ha dirigido en otro lado, y se encontró con la suerte de dirigir al primer equipo del Real Madrid. Es una situación que no la podemos pagar muchos, qué bueno que él tuvo esa fortuna de dirigir a los mejores equipos del mundo y ese es el cartel que él tiene”, dijo el ex entrenador de la Selección Nacional.

Aunque no salió en los mejores términos, el ‘Piojo’ señaló que le desea la mejor de las fortunas al América de cara al Guardianes 2021, en donde debutarán frente al Atlético de San Luis.

“Ojalá que le vaya muy bien porque yo espero que al América siempre le vaya muy bien, mientras no tenga equipo me convierto en un seguidor más del América y del Atlante que están en divisiones diferentes y los apoyaré a muerte a estos dos equipos, ojalá que los muchachos sigan respondiendo en la cancha como hasta el último día lo hicieron conmigo”, sentenció.

Miguel Herrera fue despedido del América el pasado 21 de diciembre tras la eliminación frente al LAFC en la Liga de Campeones de Concacaf.

Mientras que Santiago Solari tuvo una breve experiencia en el Real Madrid, en donde dirigió 31 encuentros, donde suma un récord de 22 victorias, dos empates y ocho derrotas; consiguió el Mundial de Clubes.

