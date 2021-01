Santiago Solari sigue sin definir al extranjero que no registrará el América

A pesar de estar a unos días de comenzar el Guardianes 2021, Santiago Solari no ha definido una de las decisiones importantes para el Club América en este torneo, el sobrecupo de extranjeros.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino evadió la pregunta, previo al encuentro en contra del Atlético de San Luis.

“Los jugadores que tengo en el equipo todos son importantes. Veremos cuando cierre el libro de pases, tomaremos esa decisión”, aseguró el técnico-

El reglamento de la Liga MX señala que los clubes sólo pueden registrar a 11 futbolistas que no hayan sido formados en México, número que ha sobrepasado una vez más el club azulcrema.

Entre los jugadores extranjeros, Bruno Valdez y Nicolás Castillo se encuentran en recuperación tras lesionarse, mientras que otros jugadores como Roger Martínez y Andrés Ibargüen, quienes no habían sido contemplados por Miguel Herrera.

Respecto a sus refuerzos, Solari aseguró que Pedro Aquino está en duda después de que se encuentra recuperándose tras dar positivo a Covid-19.

“Los vi muy bien a todos, no me gustaría hablar de nadie en particular porque todo el grupo trabajó muy bien, inclusive, los lesionados, Aquino es el que viene con una actuación más lenta por el Covid, pero va trabajando muy bien al ritmo que debe de trabajar”, confirmó Santiago Solari.

