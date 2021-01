VIDEO: Filtran primeras imágenes del coche de Fernando Alonso en Alpine

La Fórmula 1 está a unos meses de comenzar y uno de los nombres en el que más expectativas existe es Fernando Alonso, quien volverá a las pistas y ya se filtraron las primeras imágenes de su nuevo bólido.

Alonso, dos veces campeón de la Fórmula 1, regresa con la escudería de Alpine, equipo que reemplazará a Renault, junto al francés Esteban Ocon, en busca de pelear los primeros puestos contra Red Bull, Mercedes y Ferrari.

En las imágenes compartidas en redes sociales por los usuarios en Twitter se muestra un pequeño adelanto en donde se logra detectar que los colores serán los mismos que los de la bandera francesa, de donde es originaria la escudería: azul, blanco y rojo.

El vídeo muestra al coche en una carretera de montaña. Comienza con una imagen del endplate del alerón delantero, en el que podemos ver el nombre de Alpine. Luego se observa el lateral del coche. El monoplaza es negro, con los colores azul, blanco y rojo de la bandera francesa en la cubierta motor.

Será hasta el próximo 14 de enero cuando Luca de Meo, nuevo CEO de Renault y dueño de la filial deportiva Alpine, desvele más detalles sobre cómo será el monoplaza con el que se estrenarán en F1.

La escudería Renault terminó el 2020 en el quinto puesto, acumulando 181 puntos y sumó cuatro podios gracias a sus pilotos Daniel Ricciardo y Esteban Ocon.

Breaking: Quick preview of the car of Alpine F1 team for 2021 season presented by Luca de Meo

More details are coming on 14th of January at 08:00 Paris time#f1 #formula1 #AlpineF1Team #RenaultF1 #FernandoAlonso #EstebanOcon #eo31 #fa14 pic.twitter.com/MTHZvvQr7j

— Welcome Alpine Racing Ltd (@startonpole) January 7, 2021