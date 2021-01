Paola Longoria es nominada como la ‘Mejor Atleta de Todos los Tiempos’

Grandes noticias para el deporte mexicano, después de que una de las máximas representantes ha sido nominada como una de las mejores de la historia.

Paola Longoria, múltiple medallista en la disciplina de raquetbol, ha sido nominada por ‘The World Games’ dentro de la terna como la ‘mejor deportista de todos los tiempos’.

Paola Longoria fue anunciada el pasado 4 de enero como candidata al reconocimiento junto a otros 23 atletas de diferentes disciplinas.

“Hay candidatos de todas las ediciones de los 40 años de historia de los Juegos Mundiales y representan 24 deportes diferentes, según los nominados por sus Federaciones Internacionales. Lo que tienen en común todos ellos, es que son atletas extraordinarios, que han triunfado en una o más ediciones de The World Games”, dice un escrito de la organización a través de su página oficial.

Longoria es la única mexicana que se encuentra nominada en esta terna.

Entre los reconocimientos de Longoria está haber ganado seis medallas de oro, tres en dobles y tres en individual, en los campeonatos mundiales de la Federación Internacional de raquetbol; así como tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019.

James Kehoe (Juego de la soga – Irlanda), el equipo de handball femenil de Brasil, Denes Kanyo (Deportes acuáticos – Hungría), Sofia Olofsson (Muaythai – Suecia), Larysa Soloviova (levantamiento de pesas – Ucrania), Matthias Hofbauer (Floorball – Suiza), el equipo femenil de Canoa de Alemania, Alyssa Murray (Lacrosse – Estados Unidos), Batyr Altyev (sumo – Rusia), son algunos de los deportistas que se encuentran en la terna.

El próximo miércoles 20 de enero se realizará el primer corte a solo diez finalistas y el lunes 1 de febrero finalizará la votación.

Cabe recordar que ‘The World Games’ es un evento multideportivo en el que participan todas las disciplinas que no son consideradas para los Juegos Olímpicos. Este se realiza desde 1981 y tiene aval por parte del Comité Olímpico.

Who is The World Games Greatest Athlete of All Time? You decide! 24 candidates, 24 sports – only one can win. Cast your vote now: https://t.co/iwpITUsy7o#WeAreTheWorldGames @ProtectiveLife @TWG2022 pic.twitter.com/ZEpIgZfsWp

— The World Games (@TheWorldGames) January 8, 2021