Alberto del Río se declara inocente tras acusaciones de su pareja por abuso sexual

Alberto del Río por fin salió a dar sus primeras declaraciones tras el huracán de polémica en el que se vio envuelto durante el 2020.

En entrevista con el Diario Récord, “El Patrón” aseguró que él es inocente tras las acusaciones de su pareja por un supuesto “abuso sexual”.

“Soy inocente, todo el tiempo lo he sido, estoy en una situación en la que se me acusó injustamente y erróneamente. Efectivamente fui arrestado por unas horas, salí después de pagar la fianza. La única razón por la que no he hablado es porque mi abogado me recomendó que lo mejor era no decir nada para no afectar en caso”, sostuvo.

Ante la situación legal en la que se vio envuelto, el luchador potosino aseguró que su ex pareja buscó aprovecharse de él, apoyada de la lucha feminista que se está viviendo en esta época.

“Hay mujeres que están abusando, que están utilizando el verdadero dolor de otras mujeres para su beneficio y para afectar la vida de algunos hombres y de sus familias. Desgraciadamente hay muchos hombres y mujeres inocentes que terminan encerrados nada más por falsas acusaciones”, señaló.

Si bien su familia ha estado apoyándolo en todo momento, confesó que se han visto afectados por la situación. “A mí me hicieron mucho daño, mi familia ha sufrido tanto por esto. Han sido meses tan difíciles para mí y para mi familia”, mencionó.

Por último, el ex campeón de WWE arremetió contra quienes lo acusaron sin tener las pruebas que sostuvieran estas acusaciones.

“No pueden juzgar nada más a una persona basado en las acusaciones de otras personas que ni siquiera presentaron ninguna evidencia. En su momento voy a mostrar con evidencias, con pruebas, cómo todas esas acusaciones y esas cosas que se dijeron de mi persona son completamente falsas”, finalizó.

Cabe recordar que Alberto del Río fue arrestado tras una acusación por parte de su pareja por los cargos de abuso y violencia.

El heredero de Dos Caras es recordado por su paso en grandes empresas de lucha libre como CMLL, Triple A y WWE.

Publimetro te recomienda

Peleador mexicano de UFC Irwin Rivera acuchilla a sus hermanas mientras dormían El originario de Ciudad Neza fue detenido y en sus primeras declaraciones dijo que "fuerzas superiores" le dijeron que lo hiciera